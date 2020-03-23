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23.03.20 11:37

СБУ остановила попытку вывоза в Евросоюз 40 тысяч медицинских халатов. ФОТО

Из Украины в одну из стран Европейского союза пытались незаконно вывезти почти 40 тысяч медицинских халатов. СБУ пресекла попытку на границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что стоимость задержанной партии медицинских халатов составляет почти 42 тыс. евро.

СБУ остановила попытку вывоза в Евросоюз 40 тысяч медицинских халатов 01

Правоохранители остановили следовавший в одну из стран Евросоюза грузовой автомобиль на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.

СБУ остановила попытку вывоза в Евросоюз 40 тысяч медицинских халатов 02

Во время таможенного досмотра грузовика была обнаружена партия медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.

СБУ остановила попытку вывоза в Евросоюз 40 тысяч медицинских халатов 03

Правоохранителями продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

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