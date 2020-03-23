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23.03.20 12:44

Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко. ФОТО

Согласительный совет депутатских фракций и групп Верховной Рады проходит в понедельник в онлайн-режиме.

Об єтом сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Согласительный совет в онлайн режиме, где руководство парламента и фракций обменялись мнениями относительно возможного внеочередного заседания Верховной Рады. Дата самого заседания еще неизвестна. Как и повестка дня", - написала Геращенко.

По ее словам, "Европейская солидарность" настаивает на скорейшем проведении заседания, но чтобы на нем были исключительно вопросы борьбы с Covid-19, защиты медицины и медиков и спасение экономики, "никакого рынка земли, минских пакетов, законов о ТВ".

"Относительно перспективы введения чрезвычайного положения и дистанционного голосования - а есть большая вероятность их введения - то "Европейская Солидарность" категорически против, потому что видим в этом чрезвычайные риски для страны и демократии. Считаем, что сегодня Зеленский и правительство имеют все полномочия принимать необходимые решения: через механизм принятия отдельных законов и СНБО", - добавила Геращенко.

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Кроме того, Геращенко опубликовала фото, как проходит онлайн-заседание.

Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко 01
Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко 02
Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко 03
Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко 04

Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко 05

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