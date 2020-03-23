В Днепре закупили первую партию медицинского оборудования для лечения больных COVID-19 на 3 млн грн. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Город.

Генеральный директор инфекционной больницы № 21 Николай Турчин отметил: "В больницу поступили два двухканальных электрокардиографа и пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови детей. Вскоре мы ждем 35 аппаратов для искусственной вентиляции легких и 30 кислородных концентраторов и другое необходимое оборудование для оказания помощи при заболевании COVID-19".

Он добавил, что в первой партии поставки медицинского оборудования поступили средства индивидуальной защиты персонала, рассчитанные на месяц. Кроме этого, получили и средства для проведения дезинфекции, их должно хватить на три месяца.

Напомним, что на приобретение оборудования, в том числе средств защиты, мэр Днепра Борис Филатов выделил 98 миллионов гривен. Это лишь на 2 миллиона меньше, чем предусмотрело правительство для всей страны.

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