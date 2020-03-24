Спасатели провели дезинфекцию церкви УГКЦ на Тернопольщине, в которой служил настоятель с подтвержденным коронавирусом. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Личным составом 15 Государственной пожарно-спасательной части, в защитных костюмах и масках, с помощью опрыскивателей осуществлена дезинфицирующая обработка поверхностей церковных мебели специальным дезраствором", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй случай коронавируса официально зафиксирован в Тернопольской области



Фото: ГСЧС

Как сообщалось ранее, первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя.

Инфицированный – житель города Залещики. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение.

Также устанавливаются лица, с которыми контактировал больной. Известно, что у него большая семья. Всем будет рекомендована самоизоляция.

В то же время, члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.