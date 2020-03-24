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24.03.20 13:44

Таможенники на Полтавщине наладили схему "быстрого и дешевого" оформления импортных автомобилей. ФОТОрепортаж

В Полтаве правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста по подозрению в организации коррупционной схемы растаможки автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Следствием установлено, что руководитель отдела вместе с другими работниками таможни организовали коррупционную схему растаможивания транспортных средств: за определенное вознаграждение применяли минимальные ставки таможенных платежей и процесс растаможки значительно ускорялся.

Сумма неправомерной выгоды составляла от одной до трех тысяч гривен за каждый автомобиль. Еженедельно осуществлялось оформление от двух до пяти автомобилей.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, к коррупционной схеме привлекли посредника.

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23 марта при получении неправомерной выгоды за растаможку двух автомобилей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан начальник отдела таможенного поста. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Таможенники на Полтавщине наладили схему быстрого и дешевого оформления импортных автомобилей 01
Таможенники на Полтавщине наладили схему быстрого и дешевого оформления импортных автомобилей 02
Таможенники на Полтавщине наладили схему быстрого и дешевого оформления импортных автомобилей 03

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