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24.03.20 15:37

Через Украину пропустили более 240 иностранцев, ехавших в Молдову, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера вечером в пункте пропуска "Краковец" пограничники Мостиского отряда оформили более 240 иностранцев, которые на 20 транспортных средствах следовали из Германии и Польши домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что среди них большинство были гражданами Молдовы, другие - Румынии. Также, кроме взрослых, домой возвращались и дети.

На украинском-польской границе пограничники и представители Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпотребслужбы измерили температуру граждан и провели опрос относительно самочувствия. После комплекса проверочных мероприятий транспортные средства с иностранцами в сопровождении двух экипажей Национальной полиции Украины направились к украино-молдавской границе.

В свою очередь 23 гражданина смогли вчера вернуться в Украину из Молдовы. Из них 21 гражданин Украины и двое граждан Молдовы с видами на жительство в Украине. Они прибыли в Молдову до начала введения мероприятий, связанных с предотвращением распространения на территории Украины COVID-19 и не имели возможности самостоятельно вернуться обратно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение понедельника, - Госпогранслужба

Через Украину пропустили более 240 иностранцев, ехавших в Молдову, - Госпогранслужба 01
Через Украину пропустили более 240 иностранцев, ехавших в Молдову, - Госпогранслужба 02
Через Украину пропустили более 240 иностранцев, ехавших в Молдову, - Госпогранслужба 03
Через Украину пропустили более 240 иностранцев, ехавших в Молдову, - Госпогранслужба 04

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