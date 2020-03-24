На Кировоградщине задержан местный житель, торговавший самодельными взрывными устройствами, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, житель Александрии подпольно делал самодельные взрывные устройства для продажи. Мастерскую по изготовлению средств поражения он устроил в арендованном гараже. Боевые элементы для взрывчатки фигурант незаконно вывозил из района проведения операции Объединенных сил. Готовые средства поражения он пытался реализовать на территории региона через личные связи.

Правоохранители задержали злоумышленника после сбыта 13 самодельных взрывных устройств общим весом более килограмма взрывчатого вещества. Во время обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ изъяли еще 5 единиц взрывчатки.

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После проведения специальной экспертизы обнаруженных средств поражения задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (ношение хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

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