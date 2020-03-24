Зеленский и посол КНР Сяньжун обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства отметил, что Фань Сяньжун уже имеет опыт работы дипломатом в нашей стране, а сегодня, в свой день рождения, приступил к исполнению обязанностей посла Китая в Украине. Зеленский поздравил Фань Сяньжуна и пожелал крепкого здоровья.

Президент Украины отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом Посла КНР.

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Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства. Отдельно глава государства выразил благодарность за неизменную позицию Китая по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время встречи также были обсуждены возможности дальнейшего развития украинско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

Было отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины, двусторонний товарооборот по итогам 2019 составил $12,8 млрд и имеет перспективы для дальнейшего увеличения.

Кроме того, Зеленский обсудил из послом КНР возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

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