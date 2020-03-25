Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Твиттер сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Сейчас ночью двумя рейсами "SkyUp" из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения в Украину", - написал он.

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В то же время, в сообщении пресс-службы консульства Украины в Антилии говорится об ужесточении карантинных мер в Турции с 22 марта: "По решению Министерства внутренних дел Турции с 00:01 22 марта усиливаются карантинные меры связаны с COVID-19. Лицам старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания, ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить из дома. Лицам, которым некому помочь обеспечить ежедневные жизненные потребности (купить продукты, лекарства, психологическая или медицинская помощь), будут помогать социальные работники от соответствующих губернаторств. Пригласить такую ​​помощь можно по номерам экстренных служб 112, 155 и 156. В службе 112 также, кроме турецкоязычных операторов будут задействованы немецко-, английско-, румынско- и русскоязычные операторы".





Фото: Гаман/Twitter