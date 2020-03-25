Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
25.03.20 12:06

Дистанция и свежий воздух: горсовет Днепра собрался на сессию во дворе. ФОТОрепортаж

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что депутаты горсовета соберутся сегодня на сессию на парковке перед зданием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, продемонстрировав задумку на снимке. 

"На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - отметил Филатов в комментарии.

Дистанция и свежий воздух: горсовет Днепра собрался на сессию во дворе 01

Он также посоветовал нардепам последовать этому примеру.

"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку", - добавил мэр Днепра.

Читайте также: Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре

Позже были опубликованы снимки того, как проходит сессия.

На заседание собралось 48 депутатов, которые приняли решение об изменении регламента проведения сессии. После они разошлись по рабочим местам, чтобы с помощью программного обеспечения ZOOM голосовать в режиме онлайн.

Дистанция и свежий воздух: горсовет Днепра собрался на сессию во дворе 02
Дистанция и свежий воздух: горсовет Днепра собрался на сессию во дворе 03

Дистанция и свежий воздух: горсовет Днепра собрался на сессию во дворе 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100