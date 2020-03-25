Дистанция и свежий воздух: горсовет Днепра собрался на сессию во дворе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, продемонстрировав задумку на снимке.
"На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - отметил Филатов в комментарии.
Он также посоветовал нардепам последовать этому примеру.
"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку", - добавил мэр Днепра.
Позже были опубликованы снимки того, как проходит сессия.
На заседание собралось 48 депутатов, которые приняли решение об изменении регламента проведения сессии. После они разошлись по рабочим местам, чтобы с помощью программного обеспечения ZOOM голосовать в режиме онлайн.