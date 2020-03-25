Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Потребность в таком оборудовании всегда есть и сегодня это особенно актуально. Это ларингоскопы, пульсоксиметры, отсасыватель хирургический и шприцевой насос. Все это обязательно пригодится при работе с больными коронавирусом. Это оборудование многократного использования и понадобится нам после эпидемии. Нам не хватает сейчас всего - средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас нам выделили средства, но купить что-то сейчас очень сложно. Мы над этим работаем. Все это нужно для нашей работы и для спасения людей", - отметил главный врач Юрий Гульченко.

Отмечается, что оборудование будет передано в отделение интенсивной терапии больницы.

Нардеп Гончаренко отметил, что правительство Зеленского, к сожалению, провалило подготовку к эпидемии.

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"Власть абсолютно не готова к эпидемии и полностью проспала первые месяцы, когда эпидемия начала шагать по миру. В январе можно было еще многое сделать. Но ни в январе, ни в феврале ничего сделано не было. Сегодня не обеспечены наши врачи необходимым оборудованием и средствами защиты. Сегодня повторяется 2014 год, когда люди кто сколько мог собирали на армию, сегодня так люди, бизнес, неравнодушные граждане собирают все возможное для того, чтобы восстановить здравоохранение и чтобы оно смогло справиться с тем вызовом, который бросает нам пандемия коронавируса", - отметил Гончаренко.

Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

Вчера Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.

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