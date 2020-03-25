Увольнение более 500 наиболее одиозных сотрудников и онлайн-система жалоб, - Нефьодов отчитался о первых 100 днях работы "Новой таможни". ИНФОГРАФИКА

Об этом в Facebook сообщил глава Службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверен, что "дальше все должно пойти быстрее".

Нефьодов также отчитался о достижениях. В частности, заработали 7 сканеров на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном.

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Также более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не попали в новую Гостаможслужбу - их уволили. Состоялись первые открытые конкурсы на замещение вакантных должностей. Глава Службы уточнил, что 283 кандидата приняли участие в 37 конкурсах: в среднем - 8 претендентов на одно место.

Еще одно достижение - разработан онлайн-калькулятор расчета стоимости растаможивания авто. Этот сервис также подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы.

Кроме того, появилась онлайн-система жалоб. "Она позволяет минимизировать количество необоснованных ответов, и перебросок обращений между другими органами государственной власти. Консультанты дают ответ в течение 5 дней. На сегодня к системе поступило 2038 обращений, 95% из них - проработаны", - отчитался Нефьодов.

Он также сообщил, что таможня открывает данные - появился интерактивный модуль аналитики, который пока работает в тестовом режиме (раздел, посвященный жалобам, уже в свободном доступе). Вскоре ресурс позволит найти информацию о товарообороте с другими странами.

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Запущенная совместно с правоохранителями система онлайн-ориентировок позволяет, по словам Нефьодова, например СБУ направить поручение провести таможенный досмотр товаров в электронной форме.

"Провели первый открытый электронный аукцион через Prozorro.Продажи. Отныне у таможни есть возможность прозрачно продавать товары, которые владелец не забрал до истечения сроков хранения, и они до сих пор находятся на складах таможен; которые были обнаружены во время таможенного контроля в зонах таможенного контроля, и владелец которых неизвестен; от которых отказались в пользу государства; скоропортящиеся и имеют ограниченный срок хранения", - продолжает глава Службы.

Он напомнил, что все таможни объединят в единое юридическое лицо (в феврале президент Украины подписал соответствующий закон), что "позволит быстрее освобождать и проще нанимать работников; после переаттестации перевести их на контракты, при этом повысив зарплату; централизовать закупки товаров и услуг".

Также ГТСУ возобновила сотрудничество с донорами. "Ранее, из-за тотальной коррупции, между донорскими организациями было негласное правило - с таможней дел не иметь. На данный момент, благодаря их поддержке, мы внедряем новые инфраструктурные проекты (в частности, +12 пунктов пропуска отремонтируем до конца года), качественные кадровые и функциональные изменения", - сообщил Нефьодов.

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Напомним, 8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня.