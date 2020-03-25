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25.03.20 16:26

Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины. ФОТО

Германия и Швейцария открыли пункты приема мазков на коронавирус Corona Drive In, сдать анализы в которых можно, не выходя из машины.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке бывший депутат Киевсовета Алексей Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс, только при подъезде к ним вместо заказа бургера ты делаешь быстрый тест на коронавирус. Не выходя из машины", — написал он.

По его словам, пункты Corona Drive In представляют с собой контейнеры с окнами, в которых медработники в защитных костюмах берут мазок на коронавирус.

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"Тесты делятся на бесплатные и платные. Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить", — написал Давиденко.

Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 01
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 02
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 03
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 04
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 05
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 06
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 07

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