Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет житель оккупированного рф города Донецка под ником Фашик Донецкий.

Ярким тому является пример с т.н. "гражданами" "ЛДНР" после закрытия Россией авиасообщения с другими странами из-за коронавируса.

Некоторые жители "ЛДНР" поехали на отдых в Турцию, ОАЭ и Таиланд и там застряли.

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Почему же данные жители не могут вернутся на оккупированные Россией территории части Донецкой и Луганской области? А все банально просто!

Несмотря на наличие у этих товарищей "полупаспортов" РФ и аусвайсов "ЛДНР", за границу они ездят по украинским заграничным паспортам, приобретая путёвки в турфирмах на территории России и вылетают на отдых с российских аэропортов.

Через Украину они боятся выезжать, потому что большинство из них или их родственников — это чиновники оккупационной администрации или представители т.н. "спецслужб ЛДНР", т.е. коллаборанты Кремля, поскольку простые шахтёры думают сейчас, как концы с концами свести, чтобы с голоду не сдохнуть, а не ехать на курорты, пишет блогер.

И всех данных "граждан" ЛДНР с украинскими паспортами, российские авиакомпании или отказались брать на борт уже при наличии билетов, или же отказали в продаже билетов на обратную дорогу, так как они получили указание эвакуировать только граждан России.

Т.н. "граждане" "ЛДНР" начали показывать скрины своих российских "полупаспортов", обращаться в консульства оккупационной РФ в Турции, ОАЭ и Таиланде, но им сказали: "Вы же здесь по украинским, а не по российским паспортам, так что извините. А у нас указание эвакуировать в первую очередь только граждан России, к которым вы не относитесь".

Правда, в российских консульствах им пообещали, что если МЧС РФ будет эвакуировать оставшихся граждан после окончательного закрытия воздушного пространства, то может быть и их также заберут. Однако, уверен блогер, данное обещание было дано больше для проформы, чтобы "отвязались".

В украинские дипломатические представительства эти "граждане Украины" обращаться не стали, потому что через Украину им возвращаться нельзя, так как их могут надолго задержать в СБУ для "душещипательных бесед".

"Так что Россия, как говорится, своих не бросает… Никогда", - иронизирует Фашик Донецкий, приводя копии украинских паспортов застрявших "героев" в Турции, ОАЭ и Таиланде.









