Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Генеральный прокурор поддержал предложение народных депутатов относительно восстановления классных чинов прокуроров.

"Нам нужно позаботиться о чести прокурорского мундира. Такой шаг вернет престиж органам прокуратуры и стимулирует работников еще эффективнее выполнять свои профессиональные обязанности. Классный чин символизирует опыт, квалификацию и профессиональный путь, который работник прошел в органах прокуратуры ", - подчеркнула Венедиктова.

Также участники встречи обсудили порядок присвоения и лишения классного чина прокурора. По инициативе законодателей, классные чины будут присваиваться работникам прокуратуры в соответствии с занимаемой должностью и стажем работы.

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