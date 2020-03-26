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26.03.20 09:44

Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

25 марта в Офисе Генерального прокурора состоялась рабочая встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с группой народных депутатов Украины, во время которой обсудили проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" по повышению эффективности деятельности органов прокуратуры".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Генеральный прокурор поддержал предложение народных депутатов относительно восстановления классных чинов прокуроров.

"Нам нужно позаботиться о чести прокурорского мундира. Такой шаг вернет престиж органам прокуратуры и стимулирует работников еще эффективнее выполнять свои профессиональные обязанности. Классный чин символизирует опыт, квалификацию и профессиональный путь, который работник прошел в органах прокуратуры ", - подчеркнула Венедиктова.

Также участники встречи обсудили порядок присвоения и лишения классного чина прокурора. По инициативе законодателей, классные чины будут присваиваться работникам прокуратуры в соответствии с занимаемой должностью и стажем работы.

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Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова 01
Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова 02
Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова 03

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