Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте. ФОТОрепортаж

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В Верховной Раде собрались на встречу руководители парламента, главы фракций и члены Кабинета министров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Европейская солидарность" в Facebook.

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко написала, что "парламентарии отложили политические распри и занимают конструктивную позицию о необходимости спасать экономику и страну".

Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте 01

"Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь... не так о поддержке медицины и врачей, как о выплатах внешних долгов", - отметила нардеп.

Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники, главы фракций с членами Кабинета министров обсуждают внеочередное заседание парламента.

Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте 02

Издание отмечает, что Кабмин настаивает, что надо принять законы о рынке земли и относительно банков, поскольку есть угроза дефолта и поддержка Международного валютного фонда необходима. Внеочередное заседание, по предварительным данным УП, должно состояться в субботу, 28 марта.

Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте 03
Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте 04

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Топ комментарии
+12 vitaliymkua
Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте - Цензор.НЕТ 6291
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26.03.2020 11:07
+10 вау
- январь 2020 года.

В Китае разгорается эпидемия, о чём рапортует ВОЗ.
ЗекоМанда занята противодействием митингам на Банковой, заливкой катка и попытками посадить волонтёров и Порошенко.
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26.03.2020 10:59
+9 aquarius580 .
Бубочку никто не видел ? Куда делся лайнокомандувач ?
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26.03.2020 11:03
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