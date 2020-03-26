Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Европейская солидарность" в Facebook.
Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко написала, что "парламентарии отложили политические распри и занимают конструктивную позицию о необходимости спасать экономику и страну".
"Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь... не так о поддержке медицины и врачей, как о выплатах внешних долгов", - отметила нардеп.
Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники, главы фракций с членами Кабинета министров обсуждают внеочередное заседание парламента.
Издание отмечает, что Кабмин настаивает, что надо принять законы о рынке земли и относительно банков, поскольку есть угроза дефолта и поддержка Международного валютного фонда необходима. Внеочередное заседание, по предварительным данным УП, должно состояться в субботу, 28 марта.
В Китае разгорается эпидемия, о чём рапортует ВОЗ.
ЗекоМанда занята противодействием митингам на Банковой, заливкой катка и попытками посадить волонтёров и Порошенко.
Наши туристы и заробитчане из Китая просят Зеленского об эвакуации. Вова записывает видосик и обещает порешать.
Группа депутатов направляет в СНБО запрос остановить экспорт масок и товаров медицинсокго назначения из Украины. ЗекоМанда игнорирует, выпускает Сивохо и обещает сдать страну Путину, а Приватбанк Коломойскому как можно скорее.