Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте. ФОТОрепортаж

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В Верховной Раде собрались на встречу руководители парламента, главы фракций и члены Кабинета министров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Европейская солидарность" в Facebook.

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко написала, что "парламентарии отложили политические распри и занимают конструктивную позицию о необходимости спасать экономику и страну".

"Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь... не так о поддержке медицины и врачей, как о выплатах внешних долгов", - отметила нардеп.

Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники, главы фракций с членами Кабинета министров обсуждают внеочередное заседание парламента.

Издание отмечает, что Кабмин настаивает, что надо принять законы о рынке земли и относительно банков, поскольку есть угроза дефолта и поддержка Международного валютного фонда необходима. Внеочередное заседание, по предварительным данным УП, должно состояться в субботу, 28 марта.





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