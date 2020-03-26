13,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение среды, - Госпогранслужба. ФОТО

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Всего вчера украинскую границу пересекли почти 22 тыс. человек, из которых более 13,5 тыс. - украинцы, которые вернулись из-за границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений за минувшие сутки пограничники провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 15,3 тысячи человек. Установленным порядком осуществляется оформление информативных согласий и памятки о самоизоляции", - говорится в сообщении.

Относительно жалоб граждан, выражающих недовольство более длительной процедурой контроля, проводится разъяснительная работа о необходимости ограничительно-карантинных мероприятий. Также пограничники отмечают необходимость дальнейшей самоизоляции граждан.

Всего вчера украинскую границу пересекли почти 22 тыс. человек, из которых более 13,5 тыс. - украинцы, которые вернулись из-за границы.

За прошедшие сутки при содействии Госпогранслужбы Украины транспортными средствами предоставленными местными властями и ГСЧС обеспечена перевозка через границу почти 3,8 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 600 граждан прибыли в Украину из Польши поездом "Перемышль-Киев", - Госпогранслужба. ФОТО

13,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение среды, - Госпогранслужба 01
13,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение среды, - Госпогранслужба 02

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Топ комментарии
+12 Гундяй Крестовоздвиженский
ура, це посилює наші шанси не заразитись!
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26.03.2020 11:03
+6 Storm UA
Этот карантин, не закончиться ни когда.
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26.03.2020 11:04
+5 буков
Наші вірусологи повернулись.
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26.03.2020 11:04
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