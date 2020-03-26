COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер. ФОТОрепортаж

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Власти штата Нью-Йорк утверждают, что благодаря экстренным и всеобъемлющим мерам им удалось замедлить распространение инфекции на своей территории.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 25 марта, по данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, в городе зафиксировано 16788 случаев COVID-19. За вторник количество больных коронавирусом увеличилось на 1191 человека, что вдвое меньше, по сравнению с показателями понедельника, когда было диагностировано 2482 новых случаев COVID-19. Таким образом, показатель выявления новых больных коронавирусом в городе вернулся к отметке 19 марта, когда болезнь начала очень быстро распространяться в Нью-Йорке.

Это заставило власти штата и города 22 марта ограничить передвижения для жителей. Среди принятых мер - закрытые школы, запрет любых собраний и массовое тестирование.

Белый Дом призвал всех, кто недавно посещал Нью-Йорк, или уехал из города, самоизолироваться на 14 дней. "Этой категории граждан важно мониторить температуру и контролировать симптомы. Мы просим всех путешествующих, кто был в Нью-Йорке и окрестностях, а сейчас находится в другой части страны, не выходить из дома", - призвал вице-президент Майкл Пенс.

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Фото - ЕРА