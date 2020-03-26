Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Нацгвардии Сергею Михальчуку (посмертно). ФОТО

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Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Нацгвардии Сергею Михальчуку (посмертно). ФОТО

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка" сержанту Национальной гвардии Сергею Михальчуку (посмертно).

Об этом говорится в указе №111/2020 от 25 марта, передает Цензор.НЕТ.

Звание "Герой Украины" Михальчуку присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 14 декабря на Донбассе, прикрыв побратима от разрыва российской мины, погиб воин Нацгвардии Сергей Михальчук. ФОТО

21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук погиб 14 декабря 2019 года на Донбассе в результате артобстрела оккупантами позиций Объединенных сил. При взрыве сержант Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима.

Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Нацгвардии Сергею Михальчуку (посмертно) 01

Операция Объединенных сил
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Топ комментарии
+13 Нина Лабунская
Лицемір! Перестань переслідувати добровольців і звільни Рифа та Юлію Кузьменко!
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26.03.2020 11:40
+13 Йцу Кенг 07b0c614
совести еще хватает подходить к военным....
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26.03.2020 11:40
+5 Ksenia VB
Для самопіару.
Він чествує лише мертвих героїв.
А живих переслідує.
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26.03.2020 12:14
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