Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Нацгвардии Сергею Михальчуку (посмертно). ФОТО

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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка" сержанту Национальной гвардии Сергею Михальчуку (посмертно).

Об этом говорится в указе №111/2020 от 25 марта, передает Цензор.НЕТ.

Звание "Герой Украины" Михальчуку присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук погиб 14 декабря 2019 года на Донбассе в результате артобстрела оккупантами позиций Объединенных сил. При взрыве сержант Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима.