Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу. ФОТОрепортаж

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Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования в Винницкую городскую больницу №1. Среди медаппаратуры - монитор пациента М50 с часовым аккумулятором, шприцевой насос, хирургический отсасыватель, 30 пульсоксиметров, 3 ларингоскопа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Заведующий инфекционным отделением Анатолий Черный отметил, что врачи сейчас крайне нуждаются в поддержке и материально-техническом обеспечении.

"Мы очень благодарны Фонду Петра Порошенко за оказанную помощь. Она своевременная и нужна людям, которые сейчас ожидают - понадобится это все или нет. Лучше бы конечно, чтобы все это не понадобилось сейчас, но главное, что если все это понадобится, то оно будет спасать жизнь пациентам", - отметил он.

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Отмечается, что предоставленное оборудование необходимо для лечения больных от осложнения связанных с коронавирусной инфекцией.

Председатель Винницкой территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Андрей Гижко сообщил, что помощь врачам не ограничится только этим оборудованием. Поскольку купить новую медаппаратуру сейчас чрезвычайно трудно из-за огромного спроса в мире, за счет Фонда Порошенко будут восстанавливаться имеющиеся аппараты искусственной вентиляции легких, как это уже было сделано для Киевской больницы скорой помощи. Там после обновления полноценно заработали десять аппаратов ИВЛ.

Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.

Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.

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