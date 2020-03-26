Избитый на Майдане Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет, не дождавшись решения суда по "беркутовцам". ФОТО

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Сегодня после продолжительной болезни умер один из потерпевших по делам Майдана, 78-летний житель города Ладыжин Николай Пасечник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке его земляк Юрий Нагорный.

"Народная Самооборона г. Ладыжин" с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни пламенный патриот Украины, майдановец Николай Данилович Пасечник", - говорится в посте Нагорного.

"Следствие по делу Николая Даниловича было завершено, и все материалы переданы в Оболонский суд Киева. Два года там затягивали начало рассмотрения дела, видимо ожидая, что потерпевший не доживет до завершения процесса. К сожалению, такой цинизм и откровенный саботаж дал нужный судьям "результат"", - рассказали в фейсбук-группе "Майдан 18-20 лютого. Як усе було".





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Как сообщает УНИАН, Пасечник был задержан 22 января 2014 года на ул. Грушевского в Киеве. 72-летнего мужчину обвинили в якобы избиении "беркутовцев".

Судья Оболонского райсуда Юлия Швачач по ходатайству следователя Виталия Матюши и прокуроров Илоны Клюге и Андрея Савчука выбрала пенсионеру меру пресечения в виде содержания под стражей. После Революции достоинства Швачач отстранили за нарушение присяги именно из-за ее решения об аресте Пасечника.



Сейчас обвинение в незаконном привлечении Пасечника к уголовной ответственности выдвинуто бывшему заместителю прокурора Оболонского района Киева Клюге и следователю Оболонского управления полиции Матюше. В феврале прошлого года умер третий подозреваемый - прокурор Андрей Савчук.