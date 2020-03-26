11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения. ФОТОрепортаж

1754

26 марта из Днепра в Одессу авиацией была осуществлена плановая медицинская эвакуация раненых в зоне ООС и больных украинских воинов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

В Днепре военные врачи стабилизировали состояние и подготовили раненых к следующему этапу лечения.

Военным самолетом Ан-26 11 раненых и 3 больных военнослужащих были доставлены в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, в Одессе.





Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мне бы протез, я бы побежал, хочу домой": в Днепре спасли 21-летнего солдата, тяжело раненого вследствие попадания ПТУР наемников РФ в грузовик ВСУ под Песками





Бойцы размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения.

Читайте также: Двое воинов ранены в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик возле Шумов, - пресс-центр ОС







По словам военных медиков состояние здоровья прибывших пациентов определяется как стабильное. В настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ранения на Донбассе получили военнослужащие с Днепропетровщины, состояние одного - тяжелое, - волонтер Губа