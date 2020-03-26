11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения. ФОТОрепортаж

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26 марта из Днепра в Одессу авиацией была осуществлена плановая медицинская эвакуация раненых в зоне ООС и больных украинских воинов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 01

В Днепре военные врачи стабилизировали состояние и подготовили раненых к следующему этапу лечения.

Военным самолетом Ан-26 11 раненых и 3 больных военнослужащих были доставлены в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, в Одессе.

11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 02
11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 03

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11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 04
11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 05

Бойцы размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения.

11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 06

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11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 07
11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 08
11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 0911 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 10

По словам военных медиков состояние здоровья прибывших пациентов определяется как стабильное. В настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

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Операция Объединенных сил
армия Одесса ранение эвакуация
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Топ комментарии
+18 Van-Basten Van-Basten
Скорішого одужання Вам, хлопці !
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26.03.2020 22:59
+14 ingrid
Одужання хлопцям........
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26.03.2020 22:59
+7 Чайка Київ
Одужуйте, хлопчики. Бережи вас Господь, рідненькі
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26.03.2020 23:24
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