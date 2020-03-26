11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения. ФОТОрепортаж
26 марта из Днепра в Одессу авиацией была осуществлена плановая медицинская эвакуация раненых в зоне ООС и больных украинских воинов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.
В Днепре военные врачи стабилизировали состояние и подготовили раненых к следующему этапу лечения.
Военным самолетом Ан-26 11 раненых и 3 больных военнослужащих были доставлены в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, в Одессе.
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Бойцы размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения.
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По словам военных медиков состояние здоровья прибывших пациентов определяется как стабильное. В настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.
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