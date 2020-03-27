Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании. ФОТО

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Депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам здоровья нации Лада Булах рассказала, какими средствами защиты нардепы будут обеспечены во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом она рассказала "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Булах, вопрос о защитных масках и перчатках уже решен, а вот о возможности использования защитных очков еще нет.

"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - сказала Булах.

В подтверждении своих слов она предоставила редакции соответствующее фото.

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Ранее о применении подобных средств безопасности во время внеочередного заседания Верховной Рады заявили сразу несколько депутатов "Слуги народа", но деталей не предоставили.

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое планировали провести в четверг 26 марта, должно состояться в ближайшие выходные.

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