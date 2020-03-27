COVID-19: в мире заболели 532 тыс. чел., умерли - 24 тыс. чел., выздоровели - 122 тыс. чел.. ИНФОГРАФИКА

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От коронавирусной болезни умерли 24 075 человека, выздоровели - 122 672. Всего зарегистрировано 532 692 случая заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. передает Цензор.НЕТ.

За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 712 человек. В Испании за это время зарегистрировали 718 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 268 смертей от коронавируса, Франция - 365, Иран - 157, Нидерланды - 78, Германия - 61, Великобритания - 115.

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С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 8215 человек, в Испании - 4365, Китае - 3287, Иране - 2234, Франция - 1696 и 1295 - в США.

Не считая Китай, лидером по количеству лиц, которые выздоровели, является Иран - 10457 человек. За ним следует Италия (10361), Испания (7015), Германия (5673) и Франция (4948).

В США за все время насчитали 85 991 случаев заражения. Побороли болезнь пока только 753 человека. В то же время в Китае уже зафиксировано 81 782 случая заболевания, в Италии 80 589.







