Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД. ФОТО

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Спасатели ГСЧС Украины продолжают противодействовать распространению коронавируса: дороги, тротуары и помещения, где могут массово скапливаться люди, по всем регионам страны проходят тщательную дезинфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей.

"Уважаемые украинцы, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций, призываем вас придерживаться карантинных и противовирусных мероприятий и в дальнейшем сознательно относиться к собственной безопасности, не пренебрегая предостережениями", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коммунальщики регулярно осуществляют дезинфекцию более 11 тыс. многоквартирных домов в Киеве, - Кличко

Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД 01
Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД 02
Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД 03

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+3 susanin
Дезінфекція вулиць повністю безпечна для людей і тварин, - МВС - Цензор.НЕТ 5640
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27.03.2020 10:59
+2 Lvbnhj
Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД - Цензор.НЕТ 461 Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД - Цензор.НЕТ 2293
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27.03.2020 10:51
+2 Леопольд Пупкин 3338be95
Наверное это самый грандиозный распил бабла... Что они там брызгают??? Какой нахрен вирус на асфальте? Откуда ему там взяться??? Даже если смертельно больной ходит по улицам и плюет на асфальт, то через 3 часа вирус сам умирает... На нержавейке живет до трех суток, значит нужно просто следить за теми, кто ищет на улице нержавейку и ее облизывает..
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27.03.2020 11:15
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