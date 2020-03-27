Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД. ФОТО

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Спасатели ГСЧС Украины продолжают противодействовать распространению коронавируса: дороги, тротуары и помещения, где могут массово скапливаться люди, по всем регионам страны проходят тщательную дезинфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей.

"Уважаемые украинцы, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций, призываем вас придерживаться карантинных и противовирусных мероприятий и в дальнейшем сознательно относиться к собственной безопасности, не пренебрегая предостережениями", - говорится в сообщении.

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