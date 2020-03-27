В Монастырискую больницу на Тернопольщине, где зафиксирована вспышка коронавируса, привезли реанимационное оборудование от Фонда Порошенко. ФОТО

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"Фонд Порошенко" передал реанимационное оборудование Монастыриской районной больнице, которая стала эпицентром борьбы с коронавирусом в Тернопольской области. Среди медицинского оборудования - монитор пациента, хирургический отсос, шприцевой насос, пульсоксиметры и ларингоскопы.

"Спасибо за такую ​​помощь. Сейчас она нужна как никогда. Особенно такой аппарат, как инфузомат, который дозирует введение медикаментов больным, как отсос, который также крайне необходим. Мы имели один инфузомат. Теперь имеем два. Спасибо за дыхательную аппаратуру, блок масок. Все сертифицировано. Мы получили все документы. Отдельно благодарим Фонд Порошенко, Софию Федыну и всех, кто присоединился", - подчеркнул районный хирург Василий Ференц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Председатель фракции "Европейская Солидарность" в Тернопольском областном совете Степан Барна сообщил, что Монатириский район был выбран, потому что именно там зафиксирована вспышка коронавируса в Тернопольской области. "Европейская Солидарность" как политическая сила осознает ответственность, которая сейчас легла на нашу власть в связи с пандемией. Мы украинская оппозиция, которая понимает, что нельзя быть оппозицией к украинскому народу. Поэтому реализуем этот проект по всей Украине. В Тернопольской области мы это в делаем в наиболее кризисной районной больнице. Монастыриском районном центре, который нуждается в такой поддержке. Сейчас туда действительно боятся ехать, но мы везем помощь, потому что хотим, чтобы жители Монастыриского района, которые находятся в кризисной ситуации, получили поддержку. Уверен, что мы победим и коронавирус, и москалей", - сказал он.

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Председатель Тернопольской территориальной организации партии "Европейская Солидарность", народный депутат восьмого созыва Тарас Юрик подчеркнул, что Фонд Порошенко начал этот проект, потому что в украинских больницах есть значительная потребность в закупке медицинского оборудования для подготовки к эпидемии. "Фактически каждая больница сейчас нуждается в огромном количестве оборудования, которое может спасти жизнь украинцев. Сегодня передаем реанимационное оборудование. Мы знаем, что сегодня самая кризисная ситуация в Монастыриской больнице. Там есть потребность в разнообразном оборудовании и часть этого оборудования сегодня экстренно туда передаем, потому что понимаем остроту потребност ", - отметил Юрик.

Комплекты реанимационного оборудования от Фонда Порошенко на днях также поступили в больницы Львова, Днепра, Одессы и Винницы. Средствами Фонда восстановлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больнице скорой помощи, приобретен аппарат ИВЛ для львовской больнице. Фонд планирует оперативно восстановить аппараты ИВЛ для Винницкой детской больнице, поскольку покупка нового медицинского оборудования сейчас крайне затруднена из-за большой спроса в мире.