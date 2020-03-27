На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Работника прокуратуры задержали оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегический расследований Нацполиции, был задокументирован факт вымогательства работником одной из Одесских местных прокуратур неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов США.

Такую сумму прокурор требовал за переквалификацию уголовного производства, в котором он является процессуальным руководителем. Изменение части статьи позволяло подозреваемому в совершении преступления получить более мягкое наказание.

Чтобы скрыть коррупционную деятельность, прокурор привлек посредника.

Посредник и прокурор были задержаны в четверг, 26 марта, а 25 тысяч долларов США, полученных в качестве взятки, изъяты.

По обоим задержанным решается вопрос о сообщении им о подозрении и об избрании меры пресечения.

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На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция 01
На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция 02
На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция 03

Взяточники
взятка Одесса Нацполиция прокурор
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Топ комментарии
+9 экзорцист
Я ЗА ПОВЕРНЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ЗА КОРУПЦІЮ.
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27.03.2020 11:57
+7 makkeyn 1d5c8ba8
а почему не овзучили имя и фамилию??
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27.03.2020 11:54
+7 Василий Филон
Низзя -- это же новые лица технократы На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4097
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27.03.2020 11:55
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