На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Работника прокуратуры задержали оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегический расследований Нацполиции, был задокументирован факт вымогательства работником одной из Одесских местных прокуратур неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов США.

Такую сумму прокурор требовал за переквалификацию уголовного производства, в котором он является процессуальным руководителем. Изменение части статьи позволяло подозреваемому в совершении преступления получить более мягкое наказание.

Чтобы скрыть коррупционную деятельность, прокурор привлек посредника.

Посредник и прокурор были задержаны в четверг, 26 марта, а 25 тысяч долларов США, полученных в качестве взятки, изъяты.

По обоим задержанным решается вопрос о сообщении им о подозрении и об избрании меры пресечения.

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