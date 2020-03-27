Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги. ФОТО

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Власти американского Нью-Йорка принимают дополнительные меры по борьбе с пандемией и ставят на улицах грузовики-рефрижераторы, чтобы вывозить тела умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Власти опасаются, что ситуация ухудшится, и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. Поэтому на улицах появились прицепы с холодильными установками, куда при надобности будут складывать трупы.

CNN отмечает, что в последний раз такие меры принимали после террористических атак 11 сентября 2001 года. В моргах не хватало мест для найденных тел, и власти были вынуждены использовать грузовики-рефрижераторы.

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Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги 01
Фото: сайт CNN

Ранее США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. В стране зафиксирован 85 991 случай инфицирования. Это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране мира. Количество жертв достигло 1300.

Коронавирус и карантин
карантин Нью-Йорк США COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Василь Грім
Население Нью-Йорка по численности равно половине населения Украины...
так, что ничего удивительного нет, ожидается увеличение смертей в связи с короновирусом. Поэтому и нужны дополнительные мощности моргов.
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27.03.2020 13:53
+6 Luke Skywalker
Оно то да, только у многих не за что сидеть месяц, в развитых странах эта проблема финансируется, у нас ноль, а потом удивляются, что именно бум заболеваемости приходится на трудоспособное население, а за какие деньги им сидеть дома, голод поборет любой страх.
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27.03.2020 13:57
+6 buannaichidh sinn
Продай текст Пєтросяну.
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27.03.2020 14:02
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