Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Власти опасаются, что ситуация ухудшится, и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. Поэтому на улицах появились прицепы с холодильными установками, куда при надобности будут складывать трупы.
CNN отмечает, что в последний раз такие меры принимали после террористических атак 11 сентября 2001 года. В моргах не хватало мест для найденных тел, и власти были вынуждены использовать грузовики-рефрижераторы.
Ранее США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. В стране зафиксирован 85 991 случай инфицирования. Это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране мира. Количество жертв достигло 1300.
так, что ничего удивительного нет, ожидается увеличение смертей в связи с короновирусом. Поэтому и нужны дополнительные мощности моргов.