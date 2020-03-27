Священники УПЦ МП в Запорожье на вертолете провели "воздушный крестный ход" против коронавируса. ФОТОрепортаж

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Священники Украинской православной церкви Московского патриархата устроили в Запорожье "воздушный крестный ход" для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба церкви, передает Цензор.НЕТ.

"Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука осуществляет воздушный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Самарской и частицей Креста Господня", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание "061", священники решили облететь город с иконами, читая молитву против коронавируса. Митрополит Лука отметил, что священники решили не кропить святой водой город с вертолета.

Воздушный крестный ход совершили на вертолете "Мотор-Сич", пилот отметил, что в таком действе участвует впервые.





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