Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина. ФОТО

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В Главном управлении Национальной полиции Украины в г. Киеве люди вынуждены стоять в большой очереди. При этом некоторые из них не носят маску, а расстояние до стоящего рядом менее метра.

Об этом сообщил руководитель Mobile Finance Group Юрий Чайка, передает Цензор.НЕТ.

Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина 01

"Вышел из магазина, а машины нет. Позвонил в полицию - эвакуировали. В полиции на Владимирской очередь, куча народа в коридоре, некоторые без масок, карантин", - написал в комментарии к фото.

Напомним, ранее стало известно, что у начальника столичной полиции Андрея Крищенко обнаружили коронавирус.

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Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина 02

Коронавирус и карантин
карантин очередь Нацполиция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 trawler_tug
Цензор, исправь заголовок. Нужно: посетители Главного управления полиции Киева не соблюдают правила карантина. Впрочем, эти посетители не соблюдают и ПДД
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27.03.2020 17:27
+2 Василь Грім
Скоро уже всем пох... станет на эти карантины, дибильные запреты всего и вся...
Агония власти с её запретами уже всем надоела.
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27.03.2020 17:25
+2 Victor Bublik
В Италии все начиналось приблизительно с такого же полного игнорирования. Через недельку будет трешак!
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27.03.2020 17:31
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