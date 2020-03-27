Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина. ФОТО

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В Главном управлении Национальной полиции Украины в г. Киеве люди вынуждены стоять в большой очереди. При этом некоторые из них не носят маску, а расстояние до стоящего рядом менее метра.

Об этом сообщил руководитель Mobile Finance Group Юрий Чайка, передает Цензор.НЕТ.

"Вышел из магазина, а машины нет. Позвонил в полицию - эвакуировали. В полиции на Владимирской очередь, куча народа в коридоре, некоторые без масок, карантин", - написал в комментарии к фото.

Напомним, ранее стало известно, что у начальника столичной полиции Андрея Крищенко обнаружили коронавирус.

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