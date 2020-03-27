Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ. ФОТОрепортаж

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сбу,контрразведка

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство одного из ведущих казенных научно-производственных объединений в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Чиновники импортировали из-за границы станки на 1,7 миллиона долларов, которые фактически оказались металлоломом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что руководство объединения подписало заведомо убыточный договор с зарубежным поставщиком. Как следствие, в страну было импортировано устаревшее, технологически неисправное и несоответствующее условиям контракта оборудование. Большинство из завезенных станков были изготовлены еще в 20-х годах прошлого века. Соответственно они имеют значительную степень износа и вообще не предназначены для изготовления патронов необходимого калибра. Также иностранная сторона не выполнила предусмотренные контрактом обязательства по введению линии в эксплуатацию".

"Действия должностных лиц привели к срыву ряда поставок дефицитных боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Это нанесло существенный вред обороноспособности государства.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, одному из бывших руководителей научно-производственного объединения сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Разоблачение сделки проводилось сотрудниками контрразведки УСБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры", - резюмировали в СБУ.

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Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ 01
Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ 02
Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ 03
Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ 04
Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ 05

Оборона
Винница растрата СБУ оборудование
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+15 cloud2009 26ea8082
просто диверсия....
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Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ - Цензор.НЕТ 8837 Vitalii Ovcharenko

@vital_ovchar

·2 ч

Подивився що показує ТБ: ZIK, 112, NewsOne, НАШ.

Це справжній інфоцид українського населення. Це справжній підрив інформаційного поля. Це системна російська пропаганда українською мовою.

Наслідки діяльності цих телеканалів ми будемо знову розхльобувати кров'ю українців...
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27.03.2020 17:39
+8 Иван Иванов f6220c5d
РАСТРЕЛЯТЬ НА ФУЙ!
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27.03.2020 17:39
+6 Центроболт
Коррупционеров растрелять , имущество конфисковать .
Или они "попутчики революции " ?
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27.03.2020 17:36
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