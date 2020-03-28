Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру" и освободил от последствий греха. ФОТО

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Глава католической церкви Франциск выступил с обращением к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi"), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Vatican News.

Понтифик выступал на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. Обычно заполненная туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыт до 3 апреля из-за коронавируса.

Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.

"Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути", - сказал понтифик.

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По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении. "Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе... На этой лодке мы все", - сказал понтифик.

Традиционно папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в редких случаях - чтобы благословить паломников.

Молитву транслировали в прямом эфире в Facebook и YouTube. Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил полную индульгенцию.

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