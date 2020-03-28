3 тысячи продуктовых наборов от Фонда Порошенко отправлены пенсионерам и людям с инвалидностью по всей Украине. ФОТОрепортаж

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Первая партия продуктовых наборов, приобретенных за счет средств Фонда Порошенко, отправилась с Открытого офиса партии "Европейская Солидарность" по всей Украине.

"Это помощь тем, кто находится в зоне риска - пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям", - сообщили в политсиле, передает Цензор.НЕТ

За неделю на онлайн платформе "Солидарность" v2020.org.ua зарегистрировались несколько тысяч человек - и волонтеров, и тех, кто нуждается в помощи.

Больше всего пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью нуждаются в элементарных вещах - доставке продуктов питания. Ведь они находятся в группе риска и должны оставаться дома. К тому же, в магазинах резко выросли цены на основные продукты, а нередко их и просто нет на полках.

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Именно поэтому за средства Фонда Порошенко закуплены сахар, мука, крупы, масло, печенье и другие продукты длительного хранения. Несколько дней подряд в Открытом офисе "Европейской Солидарности" волонтеры, активисты ОО "Справа Громад" и "Солідарна Молодь" формировали три тысячи коробок с продуктами. К этой работе лично присоединились Петр и Марина Порошенко. И уже сегодня эти наборы разъехались в разные области Украины к своим адресатам.

"Открытый офис партии "Европейская Солидарность" на несколько дней превратился в конвейерную линию, на которой собираются пакеты для людей, которые не могут выйти из дома и нуждаются в доставке продуктов первой необходимости, для того, чтобы поддержать себя или своих близких. В этих пакетах продукты, которые в первую очередь нужны для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, энергетический баланс", - сообщил народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский.











"Мы это делаем не только потому, что мы можем и хотим помочь, но и чтобы поощрить других людей так же участвовать в этих процессах. Помогать на самом деле просто и не очень дорого. Надо только хотеть быть ближе к своему соседу, другу, знакомому, близкому", - призвала народный депутат София Федына. Она также подчеркнула, что приоритетной поддержки сегодня нуждаются медицинские учреждения, которые принимают на себя первый удар эпидемии.

"Есть катастрофическая потребность в оборудовании. Если говорить о моем родном Львове, то можно говорить о хотя бы какой-то минимальной потребности, где есть около 60-70 действующих аппаратов искусственной вентиляции легких. Но у нас есть много госпиталей, в частности госпиталь ветеранов, 8-я клиническая больница, где почти ничего толком нет. И если речь идет о большом наплыве людей, то тогда будут не способны закрывать эти цели", - отметила София Федына.

"Мы все видим, что пандемия коронавируса охватила весь мир. Украина не исключение, и сегодня уже стало ясно, что нас ждет затяжной, длительный карантин. Тысячи людей оказались в затруднительном положении. В этой ситуации "Фонд Порошенко" решил помогать в разных направлениях. Наша команда отправила большое количество медицинского оборудования в инфекционные отделения, отделения скорой помощи и интенсивной терапии по всей Украине. А сегодня мы укомплектовываем 3000 продовольственных наборов для людей, которые остро нуждаются в нашей помощи", - отметила Марина Порошенко.

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"Я хочу поблагодарить всех волонтеров и благотворителей, которые на сегодняшний день уже зарегистрировались на нашем сайте. Это действительно то, что объединяет людей и не один раз доказывало - украинцы в сложных ситуациях объединяются, чтобы вместе преодолеть проблемы", - отметила Марина Порошенко.

Напомним, что Фонд Порошенко уже профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи, передал комплекты реанимационного оборудования в больницы Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя - мониторы пациента, пульсоксиметры, ларингоскопы, хирургические отсосы, шприцевые насосы; профинансировал покупку аппарата ИВЛ для 8-й городской больницы во Львове. В ближайшее время за средства Фонда будут восстановлены аппараты ИВЛ в Винницкой областной детской больнице и больнице в Николаеве.