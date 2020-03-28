COVID-19: бригады ГСЧС обрабатывают спецраствором улицы украинских городов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
В частности, специалисты Службы спасения обработали спецраствором улицу Проскуровская, которая является пешеходной и всегда многолюдной.
Обработка осуществлялась с помощью пожарных стволов Protek, которые во время движения пожарных автомобилей распыляли специальную смесь для покрытия улиц.
Для выполнения задач по назначению бойцы ГСЧС находились в полной экипировке: специальные костюмы, маски, очки для защиты глаз, а также одноразовых защитных рукавицах.
На странице МВД в фейсбуке сообщается, что подобные мероприятия проводятся по всей Украине.
Так, в Дрогобыче с помощью пожарно-спасательной техники работники ГСЧС обработали специальным раствором основные улицы районного центра.
В тот же день в г. Борислав спасатели обработали территории продовольственных магазинов, а также Бориславский городской суд и акционерное общество "Ощадбанк".