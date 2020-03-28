Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров. ФОТО СПУТНИКА

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Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми европейскими странами после введения карантина.

Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы - включая Париж, Мадрид и Рим", - говорится в сообщении.

Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров 01

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Исследователи сравнивали показатели загрязнения воздуха в марте 2019 года, и 14-25 марта 2020, когда страны ЕС начали массово вводить карантин.

Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров 02

Отмечается, что в Париже и Парижском регионе проба качества воздуха после введения карантина в связи с пандемией коронавируса показала лучший результат за последние 40 лет.

В то же время в связи с пандемией коронавируса и снижением экономической активности, которую она вызвала, аналитики заявили, что Германия достигнет своих целей по защите климата в 2020 году.

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Коронавирус и карантин
Европа загрязнение карантин экология COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+12 Игорь Емец
похоже, вирус это мы
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28.03.2020 12:03
+9 Alex Ziland
А если кацапию уничтожить, то тогда вообще будет дышаться полной грудью
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28.03.2020 12:05
+9 vitaliymkua
Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров - Цензор.НЕТ 3194
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28.03.2020 12:08
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