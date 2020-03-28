Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров. ФОТО СПУТНИКА

Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы - включая Париж, Мадрид и Рим", - говорится в сообщении.
Исследователи сравнивали показатели загрязнения воздуха в марте 2019 года, и 14-25 марта 2020, когда страны ЕС начали массово вводить карантин.
Отмечается, что в Париже и Парижском регионе проба качества воздуха после введения карантина в связи с пандемией коронавируса показала лучший результат за последние 40 лет.
В то же время в связи с пандемией коронавируса и снижением экономической активности, которую она вызвала, аналитики заявили, что Германия достигнет своих целей по защите климата в 2020 году.