Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров. ФОТО СПУТНИКА

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Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми европейскими странами после введения карантина.

Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы - включая Париж, Мадрид и Рим", - говорится в сообщении.

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Исследователи сравнивали показатели загрязнения воздуха в марте 2019 года, и 14-25 марта 2020, когда страны ЕС начали массово вводить карантин.

Отмечается, что в Париже и Парижском регионе проба качества воздуха после введения карантина в связи с пандемией коронавируса показала лучший результат за последние 40 лет.

В то же время в связи с пандемией коронавируса и снижением экономической активности, которую она вызвала, аналитики заявили, что Германия достигнет своих целей по защите климата в 2020 году.

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