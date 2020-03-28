ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе "Киев-Чернигов". ФОТО

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, размещенной в социальной сети Facebook, 27 марта 2020 года сотрудники патрульной полиции, на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов" нанесли адвокату и его отцу телесные повреждения и безосновательно применили к ним специальные средства - наручники.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе Киев-Чернигов 01
ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе Киев-Чернигов 02
ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе Киев-Чернигов 03
ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе Киев-Чернигов 04

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Топ комментарии
+11 oleg1966
Аваковские мясники
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28.03.2020 15:04
+9 Svetlana Odessa
А подробнее нельзя писать? Просто так применили спецсредства, вот им лелать больше нечего? Адвокат белый и пушистый? Молча предъявил документы? Не орал? Не матерился? Правил не нарушал? Скорость не превышал? Корочку в лицо не тыкал? Не угрожал всех уволить? Не посылал полицию в эротическое путешествие?
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28.03.2020 15:09
+5 Свододнй
это просто мусора.
А кто то мне в уши дул - они поменялись
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28.03.2020 15:08
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