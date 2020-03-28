ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе "Киев-Чернигов". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, размещенной в социальной сети Facebook, 27 марта 2020 года сотрудники патрульной полиции, на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов" нанесли адвокату и его отцу телесные повреждения и безосновательно применили к ним специальные средства - наручники.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
А кто то мне в уши дул - они поменялись