В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами. ФОТО

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В Китае заканчивают загрузку самолета с очередной партией противоэпидемических средств, которые отправятся в Украину.

Об этом сообщили в украинском посольстве в Китае, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в международном аэропорту г. Сямень (провинция Фуцзянь) самолет авиакомпании "SCAT" Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры.

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"В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19, посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузов гуманитарного назначения", – добавили в посольстве.

Гуманитарный груз из Китая прибудет в Украину в воскресенье, 29 марта.

Напомним, 23 марта в "Борисполе" приземлился самолет из Китая с партией тестов для выявления коронавирусной инфекции.

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