Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко. ФОТО

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Жителям столицы, который отправятся жарить шашлыки, грозит штраф и за нарушение карантина, и за костры в лесах и парках.

Об этом написал в Фейсбуке советник заместителя городского главы Киева Олег Попенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве проводят инспекции и будут наказывать за нарушение карантина!!!" — написал он.

Попенко напомнил, что полиция имеет право штрафовать за нарушение санитарных мероприятий на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, штрафов в сумме от 340 до 1360 гривен можно поплатиться за разожженный в лесу или в парке костер.

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"В нашем городе 74 человека имеют подтверждение инфицирования COVID-19. Но до сих пор не все осознают значение слова КАРАНТИН и ответственность. Карантин — это не каникулы и не отпуск с шашлыками", — написал Попенко.

Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко 01
Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко 02
Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко 03
Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко 04

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+6 Петр Петров be9493e8
Растолкуйте, пожалуйста, где можно прочитать правила карантина? Я не могу пожарить мясо на мангале на благоустроенной площадке с женщиной, которую собираюсь после трапезы лббить сочно и без маски, но со средством индивидуальной защиты?
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29.03.2020 01:22
+4 три - пятнадцать
любителей шаурмы ето не касается - смачного!
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29.03.2020 01:16
+3 Phoenix Winner
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29.03.2020 01:21
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