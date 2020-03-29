Пьяный водитель снес памятник на кладбище в Полтаве. ФОТО

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Содержание алкоголя в крови мужчины превышало норму в более чем 30 раз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Патрульной полиции Полтавской области в Фейсбуке.

"Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и заехал на территорию кладбища. Водитель снес несколько металлических ограждений, стол и надгробный памятник", — сказано в сообщении.

Очевидцы вызвали на кладбище полицию. Стражи порядка сразу увидели, что водитель пьян.

"41-летний местный житель согласился пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью алкотестера Drager в присутствии двух свидетелей. Показания прибора превышали измерительный диапазон. Это означало, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает допустимую норму более чем в 30 раз!" — сообщили в полиции.

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На водителя составили админпротоколы по ст.124 (создание ДТП) КоАП и ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. Автомобиль отправили на штрафплощадку.







