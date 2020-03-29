Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией. ФОТО

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На сегодня в Александровской клинической больнице Киева 38 больных коронавирусом. Все они стабильны, кроме одного.

Об этом сообщает главврач больницы Людмила Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

"Молодой человек с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией вчера был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что понятным языком можно назвать "искусственные легкие". Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента", - написала она.

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"Задача побороть коронавирус является нашей общей! Прервите цепь заражений, оставаясь дома. Именно этим вы поможете нам выстоять, а мы будем помогать тяжелобольным выжить", - добавила Антоненко.