Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией. ФОТО

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На сегодня в Александровской клинической больнице Киева 38 больных коронавирусом. Все они стабильны, кроме одного.

Об этом сообщает главврач больницы Людмила Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

"Молодой человек с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией вчера был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что понятным языком можно назвать "искусственные легкие". Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента", - написала она.

Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией 01

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"Задача побороть коронавирус является нашей общей! Прервите цепь заражений, оставаясь дома. Именно этим вы поможете нам выстоять, а мы будем помогать тяжелобольным выжить", - добавила Антоненко.

Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией 02

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+24 vitaliymkua
Я тобі навіть краще дам!
Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией - Цензор.НЕТ 4065
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29.03.2020 09:55
+16 SergeLi
где тут тролляки, которые рассказывали, что проблемы будут только у пенсионеров?
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29.03.2020 09:53
+15 Victor Bublik
Вы посмотрите плять какие убогие защитные костюмы у врачей! Да они же через неделю с коронавирусом слягут! Зато в мусоров, прокуроров, судей все казенное и с иголочки от кутюр!
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29.03.2020 10:00
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