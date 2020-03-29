Спецпоезд "Москва-Киев" привез украинцев на Родину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня утром в Киев из Москвы прибыл спецпоезд, которым на Родину доставили около 700 наших соотечественников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

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Пассажиров встречали сотрудники ГПСУ в защитных костюмах, которые ходили по вагонам и вероятно проводили температурный скриннинг.

На данный момент все прибывшие покинули вагоны поезда и разъехались по домам.

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Фото - Олег Богачук

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Топ комментарии
+60 злой крот
То хто завгодно,але не Українці,на росіянії Українці можуть бути тільки у полоні.
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29.03.2020 10:30
+34 Sophia-Maria Duglass
Трехлитровую клизму антисептиков в задницу каждому - шоб сразу вымыть заразу руцкого миру из головы
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29.03.2020 10:31
+23 Добрый Казуар
Зачем же в плену, можно быть добросовестным и исполнительным агентом.
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29.03.2020 10:34
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