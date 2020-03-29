Пациентов с COVID-19 38, с подозрением - 14, в реанимации - 4, из них 2 на кислородном обеспечении, - главврач Александровской больницы Антоненко. ФОТО

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Общее количество пациентов в инфекционном корпусе Александровской клинической больниц 54, положительных COVID-19 - 38, подозрение на коронавирус - 14, в реанимации - 4, из них на экстракорпоральной мембранной оксигенации - 2. Двое пациентов выздоровели после коронавируса и были выписаны.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала главный врач Александровской клинической больницы города Киева Людмила Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один пациент на ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации. - Ред.)! Поступил вчера, в крайне тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью, COVID-19 положительный, с двусторонней тотальной пневмонией! Бригада специалистов работала до второго часа ночи. Успешно подключена аппаратура. Началась сложная борьба за жизнь! Сейчас состояние обоих пациентов тяжелое, однако стабилизировано", - рассказала она.

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"Общее количество пациентов в корпусе - 54, положительных COVID-19 - 38, подозрение на коронавирус - 14, в инфекционной реанимации - 4, из них на ЭКМО - 2. Двое пациентов выздоровели после коронавируса и были выписаны из больницы", - добавила главврач.

"Уважаемые! Хочу обратиться к вам с просьбой - в этот нелегкий для каждого период, выбрать золотую середину в поведении. Ведь часть пациентов готова штурмовать инфекционный корпус при температуре 37,0 без симптомов заболевания и требовать постоянного внимания врачей, которые сейчас борются за жизнь действительно тяжелых пациентов, а другая крайность - пациенты силять дома на самолечении до критического состояния. Так, мы уже устали, но дух боевой присутствует! Мой врач анестезиолог ночью писал: "Я своих нестабильных тяжелых пациентов не оставляю, потому остаюсь на вторые сутки"! Вот какие у нас врачи! Мы победим COVID-19 и рассчитываем на поддержку, уважение и понимание каждого", - резюмировала Антоненко.





На фото команда медиков реанимационного отделения.