На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко. ФОТО

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Лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречается с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко. Главы Минздрава Емец и Минфина Уманский подали в отставку.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости замены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку- в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - рассказала Геращенко.

Она напомнила, что все кандидаты работали когда-то в команде пятого президента Украины Петра Порошенко на разных должностях: "То есть, скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже уже нет на кого менять провальных министров"

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"Спросила монобольшинство, означает ли это, что они формируют правительство порохоботов и готовы публично признать, что год назад и все это время безосновательно уничтожали нашу команду, якобы все было не так. Те не ответили. Еще спросила у кандидата на должность Минэнерго о ее отношении к торговле энергоносителями с РФ, которую ввели "слуги". Ольга сказала, что это было ошибочное решение! Которое дорого обошлось украинской экономике. Как минимум 2 млн тонн отечественного угля остались неиспользованными из-за этой лоббистской поправки Геруса и "слуг", в то время как нужно создавать такие условия рынка, когда будут задействованы наши предприятия", - резюмировала На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от ЕС Геращенко 01
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от ЕС Геращенко 02
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от ЕС Геращенко 03
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Новый Кабмин
Геращенко Ирина Кабмин Степанов Максим Марченко Сергей Богуславец Ольга
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+21 wake up-UA
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3431
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29.03.2020 21:43
+10 cloud2009 26ea8082
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3988 скоро премьер министром порошенко назначят и его команду в полном составе...

а потом и самого Зелю подвинут...
Цирк потихоньку закрывается....
Через год, так через год.....- сказал как то Барыга...
Зели! - давайте на Майдан, а то так и просрете свою Малороссию....
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29.03.2020 21:48
+8 Виктор Степаненко
Повторюсь , ЗЕклоуны еще свой последний козырь не использовали - переименовать КАБИНЕТ министров в ОФИС министров .
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29.03.2020 21:52
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