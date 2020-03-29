На должность министра энергетики предлагают назначить Буславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко. ФОТО

10965

Лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречается с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Буславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко. Главы Минздрава Емец и Минфина Уманский подали в отставку.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости замены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку- в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Буславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - рассказала Геращенко.

Она напомнила, что все кандидаты работали когда-то в команде пятого президента Украины Петра Порошенко на разных должностях: "То есть, скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже уже нет на кого менять провальных министров"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новым главой МОЗ вместо Емца станет Степанов

"Спросила монобольшинство, означает ли это, что они формируют правительство порохоботов и готовы публично признать, что год назад и все это время безосновательно уничтожали нашу команду, якобы все было не так. Те не ответили. Еще спросила у кандидата на должность Минэнерго о ее отношении к торговле энергоносителями с РФ, которую ввели "слуги". Ольга сказала, что это было ошибочное решение! Которое дорого обошлось украинской экономике. Как минимум 2 млн тонн отечественного угля остались неиспользованными из-за этой лоббистской поправки Геруса и "слуг", в то время как нужно создавать такие условия рынка, когда будут задействованы наши предприятия", - резюмировала





.