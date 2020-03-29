Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз. ИНФОГРАФИКА

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При разработке изменений в государственный бюджет на 2020 год правительство обновило макроэкономический прогноз.

Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, на заседании Кабмина 29 марта утвердили новые цифры, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всем цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", - отметил премьер.

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Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз 01
Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз 02

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Напомним, 24 марта Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих".

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020, так как документ, среди прочего, предполагал почти полную отмену финансирование образования и науки, кроме зарплат. То же касалось сферы культуры. Против чего выступили культурные деятели.

29 марта Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.

Бюджет-2020
госбюджет Кабмин прогноз Шмыгаль Денис
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Топ комментарии
+22 Привет
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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29.03.2020 23:28
+19 Червоно-Чорний
а вот же!Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 5215
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29.03.2020 23:40
+16 Mora Zfayfer
ЗеБіли, істинно вам, придуркам, кажу- 2018 і 2019 рік при Порошенко ви, сволото, будете ностальгічно згадувати, як роки недосяжного нині процвітання, стабільності та заможності.
Наголосували, придурки? па пріколу? Ви , ЗеБіли, зробили це разом. Тепер жерітьТе!

Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз - Цензор.НЕТ 1996
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29.03.2020 23:42
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