СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования". ФОТОрепортаж

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На опубликованных "слугой народа" Гео Леросом записях видно, что людей на встречу с братом главы ОП Денисом Ермаком приводит его помощник, а подбирать кадры помогает тот, кто снимал видео.

Журналисты проекта "Схемы" получили от народного депутата копию этих записей днем ​​ранее, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Переданные записи, хотя и имеют общий хронометраж в несколько десятков часов, но, похоже, это не полный объем отснятого.

На них нет четко зафиксированной передачи денег непосредственно самому Денису Ермаку, но его помощник и автор съемки между собой подробно обсуждают, сколько будет стоить кандидату та или иная должность, и как распределяется полученная прибыль между участниками схемы, включая долю брата главы ОП.

Журналистам удалось установить основных участников переговоров и того, кто вел съемку.

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События на видео датированы концом августа - началом октября 2019 года. Тогда Андрей Ермак был помощником новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Вот как сам Денис Ермак характеризует свою роль на этих видеозаписях: "Это то, что мы можем предложить. Первым лицам показать вашу программу. Дать рекомендации и отправить на разговор".

14 сентября Денис Ермак проводит ряд собеседований в кафе на бульваре Дружбы народов в Киеве, неподалеку от места своей регистрации. В частности, на главу Тернопольской облгосадминистрации, на тот момент не имела своего руководителя.

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На собеседование приходит Руслан Комар-Черный, который на тот момент уже подал свою декларацию как претендент на указанную должность. Во время Януковича он руководил одним из районов Тернопольщины. Зеленский назначил другого человека на должность главы ОГА.

Во время разговора с журналистом, Руслан Комар-Черный не захотел предоставить комментарии, и попросил сбросить ему видео, о котором идет речь. После этого он на сообщения не отвечал.

На видеозаписи от 22 августа 2019 года черкащанин Анатолий Хмельковский встретился с Денисом Ермаком. Во время собеседования он рассказал о своем опыте работы с фондовым рынком, строительством и инвестициями - в частности, в 2015-2017 годах он руководил Агентством развития Черкасщины Черкасского областного совета. Интересовался должностью "зама по экономике" в Одесской области - очевидно, речь шла о заместителе председателя Одесской ОГА. Назначен на эту должность Хмельковский не был.

В комментарии журналистам он сказал, что не помнит этого разговора и такой должности ему не предлагали.

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После самого Дениса Ермака вторая ключевая фигура на записях - его помощник Сергей Шумский.

Он составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование, а кто нет. В разговорах он откровенно указывает, что его цель - это получение денег.

Сергей Шумский рассказывает на записях, что служил "недалеко от Донецка". Они с Ермаком вместе получали награду 5 роты "Донецк" полка "Днепр-1" в 2016-м. Сейчас Денис Ермак и Сергей Шумский основали вместе общественную организацию "Украинское бюро национального развития". 5 сентября Шумский рассказывает, что организация нужна для участия в тендерах, дескать они с Денисом Ермаком были в Иране, где получили от местной компании предложение выхода на украинский рынок. "Они просят помочь выиграть тендеры на строительство. Интересуют цифры от 20 "лямов" и выше. Лучше 50-ти. Денис выигрыш тендера обеспечит. Деньги "рвем" на три части", - говорит он собеседнику, который ведет съемку. И просит его придумать схему, как обойти санкции.

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Третий ключевой фигурант "пленок Ермака" - это человек, который и ведет всю скрытую съемку, Дмитрий Штанько.

На записях мужчина активно участвует в организации собеседований, и предлагает кандидатов Сергею Шумскому, который впоследствии составляет график их приема у Дениса Ермака.

Сергей Шумский ведет себя с автором съемки очень доверительно, в деталях рассказывает все планы и схемы и советуется с ним по финансовым и юридическим вопросам.

Штанько 39 лет, и он родом из Харькова. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел. Владеет несколькими компаниями - в сфере предоставления финансовых услуг и в аграрной. Об одной из своих агрофирм в Ривненской области он вскользь упоминает на записях от 23 сентября. На одном из видео в кадр частично попадает его лицо.

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"Схемы" несколько раз пытались связаться с Дмитрием Штанько, но его телефон выключен, а на сообщения, отправленные в мессенджер, он не ответил. Номер другого фигуранта съемок, Сергея Шумского, тоже не отвечает.

Журналистам не удалось на момент публикации получить и комментарий самого Дениса Ермака, его номер вне зоны досягаемости.

Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.