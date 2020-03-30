Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар. ФОТОрепортаж

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В Черкасской области по состоянию на 29 марта зафиксировали 50 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 22.00 час в области зафиксировали 50 человек инфицированных COVID-19", - написал он.

Он отметил, что на стационаре в Умани и Черкасс находится 16 пациентов, в Черкасской городской инфекционной больнице – 10 человек, в инфекционном отделении Уманской – шестеро. Кроме того, один человек – на амбулаторном лечении дома.

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Также глава ОГА сообщил о 28 подтвержденных случаев заболеваемости коронавирусом в Каменке.

"Сегодня… были в Каменке. Всего здесь лабораторно подтвердили коронавирус 28 лицам. Инфицированные в удовлетворительном состоянии, осложнений нет", - написал Боднар.

Также, по его словам, 29 марта утром в Каменке начали действовать ограничения на въезд и выезд.

"4 блок-посты работают с 6 утра до 21 вечера. Каждому, кто прибывает или выбывает из города, проводят температурный скрининг. Если же есть отклонения от температурной нормы - данные лица фиксируют и передают семейному врачу. В дальнейшем по месту нахождения выезжает мобильная бригада и отбирает образцы для дальнейшего исследования", - подчеркнул глава ОГА.

Также Боднар отметил о необходимости обеспечения медицинских работников района и объединенной территориальной громады большим количеством средств индивидуальной защиты.

"Сегодня забираем очередной груз, получим маски, респираторы, костюмы. Приоритетные в обеспечении медучреждения Каменки, Черкасс и Умани", - добавил глава ОГА.

Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 01
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 02
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 03
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 04
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 05
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 06
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 07

Коронавирус и карантин
карантин ОГА Черкасщина Боднар Роман COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Кирилл Лещенко
Продолжается антирестная тенденция: прирост за сутки не даётся явно, его нужно как-то вычислять... К чему бы это? К дождю. наверное... Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар - Цензор.НЕТ 2506
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30.03.2020 08:57
+3 Кирилл Лещенко
Это не норма. Некая прослойка быдловатых считает это нормой. Шариков оставил многочисленное потомство. Можно вспомнить также, что земля населилась от Сима, Хама и Иафета. Продолжайте нагло "тыкать", если общение с порядочными людьми Вам неинтересно. Точнее, если Вы желаете ограничить общение с людьми, у которых есть чувство собственного достоинства, исключительно перебранками.
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30.03.2020 09:22
+2 Ali Hasan
Короновірус + корупційна та некомпетентна зевлада - дорівнює політична та економічна криза.
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30.03.2020 09:00
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