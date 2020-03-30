Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар. ФОТОрепортаж

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В Черкасской области по состоянию на 29 марта зафиксировали 50 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 22.00 час в области зафиксировали 50 человек инфицированных COVID-19", - написал он.

Он отметил, что на стационаре в Умани и Черкасс находится 16 пациентов, в Черкасской городской инфекционной больнице – 10 человек, в инфекционном отделении Уманской – шестеро. Кроме того, один человек – на амбулаторном лечении дома.

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Также глава ОГА сообщил о 28 подтвержденных случаев заболеваемости коронавирусом в Каменке.

"Сегодня… были в Каменке. Всего здесь лабораторно подтвердили коронавирус 28 лицам. Инфицированные в удовлетворительном состоянии, осложнений нет", - написал Боднар.

Также, по его словам, 29 марта утром в Каменке начали действовать ограничения на въезд и выезд.

"4 блок-посты работают с 6 утра до 21 вечера. Каждому, кто прибывает или выбывает из города, проводят температурный скрининг. Если же есть отклонения от температурной нормы - данные лица фиксируют и передают семейному врачу. В дальнейшем по месту нахождения выезжает мобильная бригада и отбирает образцы для дальнейшего исследования", - подчеркнул глава ОГА.

Также Боднар отметил о необходимости обеспечения медицинских работников района и объединенной территориальной громады большим количеством средств индивидуальной защиты.

"Сегодня забираем очередной груз, получим маски, респираторы, костюмы. Приоритетные в обеспечении медучреждения Каменки, Черкасс и Умани", - добавил глава ОГА.

















