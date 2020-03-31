Двое мужчин погибли из-за обвала глины в Одесской области, когда пытались откопать собаку из лисьей норы. ФОТОрепортаж

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Сегодня в Беляевском районе Одесской области из-за обвала глины погибли двое мужчин, которые пытались вызволить пса из лисьей норы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"31 марта в 5:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Алтестово Беляевского района на берегу Хаджибейского лимана двух людей засыпало грунтом. По прибытию на место вызова, спасатели установили, что в результате оползня двух людей засыпало грунтом. Сотрудники ГСЧС расчистили почву и обнаружили двух мужчин без признаков жизни" - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Фото: пресс-служба ГСЧС

Позже в Беляевском отделе полиции в Одесской области уточнили, что, по предварительной информации, двое мужчин погибли в результате обвала глины, когда выкапывали собаку из лисьей норы.



Фото: сайт полиции

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Анкетные данные погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются.