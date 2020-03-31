Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом. ФОТОрепортаж

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C понедельника концерт-холл Ahoy в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, начали переоборудовать под прием пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что были установлены первые 88 из 680 больничных коек.

Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом 01
Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом 02
Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом 03
Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом 04

Ahoy начнут использовать как временный госпиталь с середины апреля. Это должно помочь снизить нагрузку на больницы в Нидерландах, где число зараженных коронавирусной инфекцией стремительно возросло с момента сообщения о первом случае 27 февраля.

По состоянию на вторник в стране зарегистрировано 11 817 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 865 привели к летальному исходу.

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