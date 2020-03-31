Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев "получил в наследство" под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский. ФОТО

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Народный депутат из группы "За будущее" Игорь Колыхаев последовательно выступает против продажи земли, но при этом является крупным латифундистом.

Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ

"Только в прошлом году депутат Колыхаев стал собственником 11 земельных участков общей площадью под сотню гектар. Это официальная, открытая информация. Срездний размер этих участков 6-8 Га. То есть, это самые обычные земельные паи, которые противник продажи земли каким-то образом получил в собственность", - отмечает Казанский.

Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев получил в наследство под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский 01

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Журналист подчеркивает, что хитрость приобретения земли ввиду запрета на ее продажу кроется во второй части декларации нардепа, там, где указаны доходы и подарки.

"В этом разделе мы видим, что депутат целых 10 раз получал наследство от разных, никак не связанных с ним людей. То есть, применялась известная и отработанная в Украине схема, когда земля просто оформлялась окольными путями в обход моратория на продажу", - пишет Казанский.

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"Вот так это и работает... Продавать землю нельзя, а приобретать можно. Чем и пользуются всякие проходимцы, которые продолжают вешать лохам лапшу на уши про то, что нельзя "продавать землю-матушку"", - резюмирует журналист.

Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев получил в наследство под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский 02

Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев получил в наследство под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский 03
Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев получил в наследство под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский 04

Рынок земли
депутат Казанский Денис рынок земли
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Топ комментарии
+18 Greta Kinuo
вор кричит громче всех
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31.03.2020 12:03
+7 Борменталь Незабаром
жаль, об этой пословице забыли 73% мудрого нарида
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31.03.2020 12:08
+6 makkeyn 1d5c8ba8
вот это чмо
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31.03.2020 12:04
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