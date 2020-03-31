Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев "получил в наследство" под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский. ФОТО

Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Только в прошлом году депутат Колыхаев стал собственником 11 земельных участков общей площадью под сотню гектар. Это официальная, открытая информация. Срездний размер этих участков 6-8 Га. То есть, это самые обычные земельные паи, которые противник продажи земли каким-то образом получил в собственность", - отмечает Казанский.
Журналист подчеркивает, что хитрость приобретения земли ввиду запрета на ее продажу кроется во второй части декларации нардепа, там, где указаны доходы и подарки.
"В этом разделе мы видим, что депутат целых 10 раз получал наследство от разных, никак не связанных с ним людей. То есть, применялась известная и отработанная в Украине схема, когда земля просто оформлялась окольными путями в обход моратория на продажу", - пишет Казанский.
"Вот так это и работает... Продавать землю нельзя, а приобретать можно. Чем и пользуются всякие проходимцы, которые продолжают вешать лохам лапшу на уши про то, что нельзя "продавать землю-матушку"", - резюмирует журналист.